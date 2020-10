OL : Juninho fait le point sur le mercato et ouvre la porte à un départ de Memphis Depay au Barça

Un résultat forcément décevant. Dominateur sur sa pelouse, l'Olympique Lyonnais n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre l'Olympique de Marseille ce dimanche soir, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1 (1-1). Mais après la rencontre, tout le monde était tourné vers la fin du mercato, qui fermera ses portes ce lundi soir. Présent au micro de Téléfoot pour faire le point, le directeur sportif des Gones Juninho n'a pas botté en touche, loin de là. À commencer par le dossier Memphis Depay.

La suite après cette publicité

En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant néerlandais n'a pas prolongé et est dans le viseur du FC Barcelone depuis quelques semaines. Et malheureusement pour le club rhodanien, un départ de ce dernier est plus que probable. «On a déjà expliqué que Memphis, c'est sa dernière année de contrat. Il est déjà tombé d'accord avec le Barça, on ne le cache pas du tout. Peut-être que demain, il partira au Barça mais il n'y a rien de sûr. Mais bon, tant que le marché n'est pas fermé, le joueur qui est le plus probable de partir, c'est lui. Après, s'il reste, il va nous aider, j'espère, à récupérer le plus vite possible pour gagner des matches», a lâché Juninho.

De Sciglio, un souhait de Garcia

Mais au rayon des départs, Jeff Reine-Adélaïde est aussi concerné. Après son interview surprenante au quotidien L'Équipe, l'ancien Angevin a vu le Stade Rennais et le Hertha Berlin venir prendre la température, avant que le club allemand ne passe la seconde. Mais pour le moment, le joueur n'a pas fait son choix comme l'a expliqué l'ancien milieu de terrain : «Jeff, on a jamais pensé à un transfert. C'est lui qui a choisi de faire une interview pour expliquer qu'il n'allait plus jouer pour l'OL. Il faut lui poser la question à lui. (...) Apparemment, il n'est pas tombé d'accord avec le Hertha. Mais s'il reste là chez nous, j'espère qu'il sera performant. S'il tombe d'accord d'ici à demain avec le Hertha, il partira. Sinon, il va rester chez nous et il faudra qu'il prouve sur le terrain tout ce qu'il est capable de faire.»

Enfin, Juninho a évoqué la possible arrivée du latéral Mattia De Sciglio en cette fin de mercato. Mais pour le moment, rien n'est fait pour le joueur de la Juventus. «On discute avec lui, c'était une demande de Rudi, ce n'était pas prévu. Il a demandé un latéral capable de jouer des deux côtés. (...) On fait les efforts pour lui donner un joueur, on est en discussions assez avancées mais ce n'est pas certain qu'il va venir. Mais il va peut-être arriver demain aussi», a conclu le directeur sportif lyonnais. Il risque d'y avoir du mouvement dans les prochaines heures à Lyon...