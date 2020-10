OL - OM : les notes du match

La suite après cette publicité

Avant une nouvelle trêve internationale, la LFP nous offrait un gros choc pour clôturer cette 6e journée de Ligue 1. Au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais recevait l'Olympique de Marseille pour un nouvel Olympico. Sur une série de quatre matches sans succès (3 nuls, 1 défaite), les Gones devaient se reprendre, tout comme les Phocéens qui étaient eux à la recherche d'un succès depuis leur match au Parc des Princes face au PSG (2 nuls, 1 défaite depuis). Rudi Garcia optait pour un 4-3-3 en forme de 4-2-3-1 avec un trio Toko Ekambi-Kadewere-Cornet devant. André Villas-Boas gardait lui son 4-3-3 et enregistrait le retour d'Amavi, suspendu pendant trois matches.

Dans un début de match maîtrisé par les Lyonnais, les occasions étaient rares. Seul Dubois tentait sa chance à deux reprises mais ses occasions ne donnaient rien. Mandanda, lui, restait quand même concentré sur un coup-franc rentrant de Mendes (13e). Et finalement, le premier tir était le bon côté marseillais. Dominés, les Phocéens débloquaient la situation grâce à Payet, bien servi par Thauvin (0-1, 16e). Mais derrière, le Réunionnais allait laisser ses partenaires à dix. Auteur d'une grosse semelle sur Dubois, ce dernier voyait d'abord jaune. Et avec l'aide de la VAR, Stéphanie Frappart sortait le rouge, plutôt logique (20e).

L'OM dans le dur en infériorité numérique

En infériorité numérique, les hommes d'André Villas-Boas continuaient de subir. L'OL égalisait d'ailleurs avant la demi-heure de jeu. Après un coup de tête non cadré de Kadewere (25e), Bard obtenait un penalty pour une faute d'Alvaro et Aouar ajustait Mandanda (28e, 1-1). Derrière, le portier français sauvait les siens sur une frappe de Mendes (29e), avant de craquer une nouvelle fois face à Kadewere après avoir pourtant repoussé le tir de Toko Ekambi sur le poteau. Mais le but était finalement refusé pour un hors-jeu du Camerounais (45e). Les deux équipes regagnaient donc les vestiaires dos à dos après un contact entre Alvaro et Lopes dans la surface lyonnaise (45e+3).

En seconde période, l'attaque-défense se poursuivait. Les Marseillais souffraient de plus en plus mais Kadewere (49e, 56e) et Caqueret (58e) ne trouvaient pas la faille. Avec son équipe en difficulté, AVB réalisait quelques changements, et les joueurs entrés en jeu apportaient un peu plus. Mais l'OL dominait toujours autant. Si Mandanda sauvait encore son équipe devant Bard (65e), Guimaraes était lui aussi important de l'autre côté en évitant à Mendes un but contre son camp (71e). Aouar, lui, marquait un doublé mais une faute était signalée (76e) avant un triplé raté lyonnais (79e). Dominateurs, les Lyonnais ne prenaient pas le dessus et les deux équipes se quittaient sur ce 1-1.

Le classement de Ligue 1.

L'homme du match, Bard (7) : épatant. Titularisé à la surprise générale, le latéral gauche formé au club a été intéressant offensivement. Il n'a pas hésité à s'appuyer sur Aouar et consorts. Ses multiples montées ont fait du mal à la défense marseillaise et Alvaro en a payé le prix en commettant l'irréparable à la demi-heure de jeu, en concédant un penalty après avoir marché sur le défenseur lyonnais (27e). Défensivement, il a également régalé et a empêché Radonjic de se retrouver seul devant Lopes (65e).

Olympique Lyonnais

Lopes (5,5) : ne pouvant pas faire grand chose sur l'ouverture du score marseillaise, le dernier rempart lyonnais n'a pas été très sollicité lors du premier acte et s'est distingué par une sortie peu académique qui aurait pu offrir un penalty à l'OM, mais l'arbitre ne bronchait pas (45+3). Un match globalement tranquille pour le portier portugais.

Dubois (5) : le latéral droit lyonnais n'a pas hésité à prendre son couloir ce soir. Il s'est d'ailleurs créé une balle de but dès la 3e minute de jeu, mais son tir non maitrisé n'a pas fait mouche. Averti rapidement dans ce match, l'ancien Nantais a livré quelques beaux centres, sans se montrer décisif.

Marcelo (4,5) : le défenseur axial brésilien n'a pas eu grand chose à faire dans ce match, à l'instar de son partenaire défensif belge. Mais son déplacement sur l'ouverture du score marseillaise laisse à désirer alors que Denayer semblait être sur le coup. Remplacé à la 85e par Diomandé qui n'a pas eu le temps de se distinguer.

Denayer (5,5) : considéré comme le patron de la défense lyonnaise, le Belge n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent lors du premier acte tant les Lyonnais, en supériorité numérique, ont monopolisé le ballon dans la partie de terrain phocéenne. Un match également sans trop de soucis défensifs pour lui.

Bard (7) : voir ci-dessus

Mendes (4,5) : titulaire surprise, le milieu de terrain brésilien a tenté d'orienter le jeu des siens. Si ses ouvertures ont par moments trouvé preneur, son de temps de jeu réduit ces derniers mois se faisait ressentir par un manque de lucidité dans le dernier geste. Son plat du pied bien placé n'a pas été loin de faire mouche, mais Mandanda a bien veillé au grain (29e). Pas loin non plus du but contre son camp en seconde période.

Caqueret (5,5) : très peu en vue dans le premier acte, le jeune international espoir français n'a cependant pas manqué de mettre de l'intensité dans son jeu, lui qui à l'habitude de ne pas être avare d'efforts. Sa deuxième période a quant à elle été plus intéressante. Le natif de Vénissieux a joué plus haut sur le terrain et a beaucoup plus pesé sur la défense marseillaise. Il n'a d'ailleurs pas été loin de donner l'avantage à son équipe mais son tir contré par Alvaro n'a pas payé (57e). Remplacé à la 69e par Guimaraes qui n'a eu besoin que de trois petites minutes pour sauver les siens sur la ligne de but lyonnaise (71e).

Toko-Ekambi (4) : peu avant la mi-temps, l'ancien attaquant de Villarreal s'est distingué en déclenchant une sublime frappe qu'a repris Kadewere pour prendre l'avantage. Mais la VAR et Stéphanie Frappart ont refusé ce but pour une position de hors-jeu (45e). Tout ce qu'il a tenté d'entreprendre ce soir n'a pas donné satisfaction. Remplacé à la 85e par Cherki qui n'a pas eu le temps de se créer l'occasion qui aurait pu faire la différence.

Aouar (6,5) : rapidement en jambes dans ce choc de la 6e journée de Ligue 1, le milieu de terrain international tricolore a régalé par son aisance balle au pied (2e). Entre une-deux, centres dangereux et dribbles flamboyants, le génie français a fait beaucoup de mal à la défense marseillaise (12e). Il a été récompensé par son but sur penalty à la demi-heure de jeu (28e) et n'a pas été loin d'offrir la victoire aux locaux, en vain (84e).

Cornet (4) : aligné dans un rôle bien plus offensif ce soir, l'ancien Messin a laissé beaucoup d'énergie dans ce match avec des courses incessantes dans le couloir. Comme à son habitude, le piston lyonnais n'a pas pesé par la qualité de ses centres qui laissent à désirer. Remplacé à la 69e par Memphis qui a poussé pour voir son équipe l'emporter, sans réussite.

Kadewere (4,5) : le jeune Lyonnais, pourtant annoncé sur le départ ces derniers jours, n'a pas mis très longtemps pour se créer des occasions, mais a manqué de réussite dans le dernier geste (25e, 39e, 40e, 49e, 56e). Défensivement, l'attaquant n'a pas chômé et a sauvé les siens du second but marseillais (23e). S'il a beaucoup tenté, l'ancien Havrais n'a pas été en réussite ce soir. Remplacé à la 78e par Dembélé qui a eu l'occasion d'offrir la victoire à son équipe mais a manqué de toucher du bout du pied le ballon qui aurait dû rentrer au fond des filets (79e).

Olympique de Marseille