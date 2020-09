L'OL et le Hertha Berlin d'accord pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde

«Il doit y avoir des échanges avec le club. Le discours de l'Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon.» Interrogé par L'Équipe au début du mois de septembre, Jeff Reine-Adélaïde avait clairement ouvert le porte à un départ du club rhodanien, un an seulement après son arrivée en provenance d'Angers. La faute notamment à un statut différent de celui qu'il attendait en arrivant.

De retour de blessure après plusieurs mois loin des terrains à cause de sa rupture du ligament croisé au genou, l'ancien Angevin compte donc bien retrouver du temps de jeu, et peut-être loin de l'OL. Rapidement, deux clubs sont venus aux nouvelles avant de passer aux choses sérieuses : le Stade Rennais dans l'Hexagone et le Hertha Berlin en Allemagne. De son côté, la formation de Jean-Michel Aulas espère en tout cas récupérer aux alentours des 30 millions d'euros. Et alors que le SRFC semblait en pole position dans ce dossier, le club allemand est passé à la vitesse supérieure.

JRA a encore un doute

Depuis le 25 septembre dernier et l'arrivée de son intérêt, le Hertha Berlin semble tenir la corde. Et les dernières informations publiées ce mercredi vont dans ce sens. En Effet, selon RMC Sport, la formation de Bundesliga aurait trouvé un accord avec l'Olympique Lyonnais pour un transfert à hauteur de 27 millions d'euros, le tout avec un pourcentage à la revente ! Une très grosse avancée dans ce dossier, mais qui ne veut pas dire pour le moment que JRA va quitter le Rhône. Comme expliqué par le média français, le Hertha Berlin n'a toujours pas d'accord direct avec Jeff Reine-Adélaïde.

Une information que nous pouvons vous confirmer puisque le joueur de 22 ans, absent du groupe lyonnais pour les matches de Ligue 1 depuis son apparition contre Dijon (1ère journée), a toujours une proposition du Hertha entre les mains. Quitte à partir, il privilégierait le Stade Rennais mais ce dernier ne s'est pas encore entendu avec l'OL. Et l'option de rester à Lyon ne semble pas non plus écartée. Mais si jamais l'ancien Angevin trouve un accord contractuel, ce dernier risque de poursuivre sa carrière outre-Rhin. Le joueur a en tout cas jusqu'à lundi, date de la fermeture du mercato, pour se décider.