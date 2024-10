Manchester City : deux coaches séduisants en concurrence pour succéder à Pep Guardiola

Que fera Pep Guardiola à l’issue de la saison ? Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2025, l’Espagnol laisse clairement planer le doute sur son avenir. « Je n’ai encore rien décidé, si j’avais décidé de mon avenir à Manchester City, je le dirais, tout peut être fait dans la vie », a-t-il déclaré récemment. Un flou également entretenu depuis l’annonce du départ de Txiki Begiristain, directeur du football du club mancunien depuis 2012, à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

Begiristain est l’homme qui a fait venir Guardiola à City. Les deux hommes sont proches et certains pensent donc que ce départ pourrait convaincre l’ancien coach du FC Barcelone de plier bagage. Mais pour aller où ? La question se pose, maintenant que l’Angleterre a choisi Thomas Tuchel comme nouveau sélectionneur (à partir de 2025). Reste que son club assure ses arrières.

À lire

Manchester City répond sèchement aux accusations de Benjamin Mendy

Alonso et Amorim pistés

Et selon Defensa Central, les Skyblues auraient des vues sur un coach de plus convoité par le Real Madrid : Xabi Alonso. Le technicien du Bayer Leverkusen a vu sa côte grimper en flèche depuis son sacre en Bundesliga la saison dernière. Pour le Real Madrid, la donne est simple. Carlo Ancelotti sera libre en 2026 et l’idée est de le remplacer par Alonso, dont le contrat avec le Bayer s’achève la même année, s’il ne prolonge pas d’ici là, bien entendu.

La suite après cette publicité

Manchester City pourrait donc venir contrarier les plans merengues, d’autant que Xabi Alonso possède le profil de coach idéal pour prendre la succession de Guardiola. Cependant, il convient de rappeler qu’un autre entraîneur figure aussi en bonne position : Ruben Amorim. En effet, Begiristain a de fortes chances d’être remplacé par un certain Hugo Viana, le directeur sportif du Sporting Portugal. Vous l’aurez compris, s’il est nommé, Viana aimerait débarquer en Angleterre avec le coach des Leões dans ses valises. Le feuilleton ne fait que commencer… à moins que Pep Guardiola ne mette tout le monde d’accord en prolongeant prochainement son contrat.