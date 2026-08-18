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Ligue des Champions

OL : les regrets de Corentin Tolisso

Par Maxime Barbaud
1 min.
Corentin Tolisso, le milieu de terrain de l'OL @Maxppp
Fenerbahce 1-1 Lyon

L’OL a ramené un bon match nul dans ces barrages aller de Ligue des Champions depuis la pelouse du Fenerbahçe (1-1). Les Gones ont même ouvert le score grâce au premier but de Loïs Openda sous ses nouvelles couleurs. Corentin Tolisso affichait sa fierté au micro de Canal+, même s’il regrettait l’égalisation de Greenwood dès le retour des vestiaires.

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«J’aurais aimé qu’on garde le 1-0 plus longtemps en seconde mi-temps mais on prend ce but au bout d’une minute, peste le capitaine. On a fait un match solide et complet. On a bien défendu. On savait que ça allait être compliqué mais je suis fier des gars. On a été répondu présent. Il reste un match devant notre public pour essayer de se qualifier».

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