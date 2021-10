Real Madrid : Federico Valderde touché au genou

Si le Clasico de ce dimanche entre le FC Barcelone et le Real Madrid, qui l'a emporté 2-1 au Camp Nou, ne restera pas dans les annales, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu des dégâts. Du côté des Blaugranas, Frenkie de Jong a joué blessé avant d'aggraver l'état de son souci aux ischios, alors qu'Ansu Fati, touché au genou, a dû sortir face aux Merengues et que Ronald Koeman devra encore composer sans Pedri. Pour la bande de Carlo Ancelotti, les mauvaises nouvelles se sont faites plus rares.

La Cadena SER nous apprend tout de même que Federico Valverde, qui est rentré à la 72ème minute avant de sortir à la 91ème face au Barça, sera lui absent des terrains pour une dizaine de jours environ. Le milieu de terrain uruguayen de 23 ans, touché lors d'un duel avec Gerard Piqué, souffre d'une entorse aux ligaments du genou droit, toujours selon le média espagnol. Il devrait manquer 3 matchs (Osasuna et Elche en Liga, le Shakhtar Donetsk en C1) et son retour est espéré le 6 novembre prochain, face au Rayo Vallecano. À noter que Thibaut Courtois, qui s'était fait mal tout seul sur un dégagement face aux Catalans, a lui passé des examens rassurants ayant écarté toute blessure. Le Real Madrid n'a pour le moment pas communiqué à ce sujet.