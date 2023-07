Chelsea : le beau message d’adieu de César Azpilicueta

Après 11 saisons sous le maillot de Chelsea, César Azpilicueta a décidé de tourner la page. Disposant d’une belle cote de popularité à l’étranger et suscitant notamment l’intérêt de l’Inter Milan, l’emblématique capitaine des Blues devrait rentrer au bercail et s’engager en faveur de l’Atlético Madrid, un an du terme de son contrat. Passé par Osasuna et l’Olympique de Marseille, le natif de Zizur Mayor évoluait depuis 2012 avec les pensionnaires de Stamford Bridge. Sous les couleurs de la formation londonienne, il aura rempli son armoire à trophées en remportant notamment une Ligue des champions (en 2021), deux Ligue Europa (en 2013 et en 2019) ainsi que le titre de champion d’Angleterre à deux reprises (en 2015 et en 2018). En attendant l’officialisation de sa venue par le club madrilène, le latéral droit de 33 ans a livré un dernier message à son club de cœur.

«Chère famille de Chelsea. C’est, sans aucun doute, la lettre la plus difficile que j’ai jamais eu à écrire, mais je veux être celui qui partage ceci avec vous : après 11 saisons incroyables à porter fièrement le drapeau bleu, le temps est venu pour moi de quitter le Chelsea FC. Notre voyage ensemble a commencé le 24 août 2012 : après avoir attendu impatiemment de me rendre à Londres, mon premier jour en tant que joueur de Chelsea est enfin devenu une réalité. Dès que j’ai porté le maillot bleu, je me suis senti chez moi. Je me souviendrai toujours des papillons dans mon estomac en regardant tous les trophées et les succès affichés sur le mur de la salle d’entraînement, un succès que le jeune "Apzi" voulait imiter. Je n’aurais jamais pu imaginer être là aujourd’hui après 508 apparitions, avoir remporté 9 trophées et être devenu votre capitaine. Adriana et moi sommes arrivés à Londres en tant que jeune couple, et nous repartons en tant que famille de cinq personnes, nos enfants étant nés et ayant grandi en Angleterre. Le lien qui nous unit à la ville et au club restera à jamais gravé dans nos mémoires», peut-on lire sur son compte Twitter.

