Rennes - Lille : les compositions sont tombées

La cinquième journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel alléchant entre le Stade Rennais et Lille.. A domicile, Les hommes de Bruno Genesio s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Steve Mandanda dans les cages derrière Lorenz Assignon, Warmed Omari, Arthur Theate et Adrien Truffert. Baptiste Santamaria et Nemanja Matic constituent le milieu de terrain. Seul en pointe, Amine Gouiri est soutenu par Benjamin Bourigeaud, Enzo Le Fée et Désiré Doué.

De leur côté, les Nordistes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Bafodé Diakité, Leny Yoro, Samuel Umtiti et Ismaily en défense. Benjamin André et André Gomes se retrouvent dans l’entrejeu avec Yusuf Yazici, Rémy Cabella et Ivan Cavaleiro juste derrière le buteur Jonathan David.

Les compositions

Stade Rennais : Mandanda - Assignon, Omari, Theate, Truffert - Santamaria, Matic - Bourigeaud, Le Fée, Doué - Gouiri

Lille OSC : Chevalier - Diakité, Yoro, Umtiti, Ismaily - André, Gomes - Yazici, Cabella, Cavaleiro - David