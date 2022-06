Liverpool, France : l'éclosion du titan Ibrahima Konaté

«Ma non-convocation ? C'est le sélectionneur qui sait mieux que moi, moi je fais mes performances, je pense qu'elles sont bonnes, ça reste un objectif, s'il ne m'appelle pas, je ne vais pas me plaindre, jamais de la vie. Je vais continuer à bosser et pouvoir atteindre cet objectif assez rapidement. C'est sûr qu'on y pensait, il y a toujours un peu de la déception.» Après la finale de la Ligue des champions perdue face au Real Madrid, Ibrahima Konaté avait exprimé sa déception de ne pas voir apparaître son nom dans la liste de Didier Deschamps pour les matchs de la Ligue des nations du mois de juin. Impressionnant depuis plusieurs semaines, le jeune défenseur central de 23 ans montrait de belles choses avec le Liverpool de Jürgen Klopp et aurait très certainement mérité d'être appelé pour récompenser sa montée en puissance dans un effectif aussi qualitatif que celui des Reds.

Finalement, Ibrahima Konaté a eu sa récompense. Cette convocation est arrivée ce samedi pour pallier au forfait de Raphaël Varane, victime d'une douleur musculaire à la cuisse gauche lors de la défaite face au Danermark (1-2), et donc forfait pour le reste du rassemblement. Le malheur des uns fait le bonheur des autres dit-on. Encore que, l'ancien défenseur de Leipzig va devoir vite se mettre en mode football puisqu'il était en vacances en Grèce au moment où il a appris qu'il allait connaître sa première convocation. Les aléas de la fenêtre internationale de juin. Mais cette place avec les Bleus vient conclure une saison aboutie de sa part.

Le patron en C1

Arrivé sur la pointe des pieds en provenance de Leipzig lors du mercato estival pour 36 millions d'euros, Konaté avait la lourde tâche de venir renforcer rapidement un secteur défensif pas si fiable que ça chez les Reds. Avec la très grosse blessure de Virgil van Dijk et la fragilité physique de Joël Matip ou de Joe Gomez, l'équipe de Jürgen Klopp avait connu quelques difficultés dans ce secteur en fin de saison dernière. Et l'arrivée de Konaté devait aider à corriger ça. Pourtant le technicien allemand, comme il en a l'habitude, n'a pas souhaité brûler les étapes avec son joueur. Au contraire. L'international espoir français a d'ailleurs dû attendre la 5e journée lors d'une large victoire contre Crystal Palace (3-0) pour faire ses débuts. Quelques semaines plus tard, face à Manchester United, il brillait de manière impressionnante face à l'attaque mancunienne et prouvait surtout qu'il était le parfait coéquipier de Virgil van Dijk dans l'axe de la défense. De quoi faire cogiter Jürgen Klopp qui lui faisait confiance lors de plusieurs chocs de Premier League face à Chelsea ou Tottenham par exemple mais sans non plus en faire un titulaire. Car face au calendrier démentiel qui attendait les Reds, en course dans toutes les compétitions possibles, l'ancien entraîneur de Dortmund décidait de faire tourner son effectif et de laisser au repos Konaté essentiellement en championnat.

Utilisé moins souvent en Premier League (11 matches, 7 victoires, 4 nuls), Ibrahima Konaté a par contre flambé en FA Cup, lors de la Carabao Cup mais surtout en Ligue des champions où il a enchaîné les prestations solides. En plus de plusieurs fois trouver le chemin des filets (face à Benfica), le défenseur formé à Sochaux a montré toutes ses qualités défensives dans des matchs à enjeu et dans une équipe qui le laisse souvent livrer à lui-même sur le plan défensif. Sa finale face au Real Madrid vient illustrer tout ça. Et si Jürgen Klopp en a fait le titulaire en puissance en C1, ce n'est pas pour rien. Ses coéquipiers ont semblé aussi impressionnés.

«Il est très impressionnant. Il a eu un grand impact, il travaille très dur tous les jours, il a une très bonne mentalité et son abattage est incroyable. Il est encore tellement jeune, mais c'est incroyable comme il est déjà bon. Tout le monde à Liverpool doit se rendre compte de ce qu'il apporte, l'avenir est radieux», lançait Virgil Van Dijk. Si bien sûr parfois, Ibrahima Konaté a des écarts de concentration et donc certains défauts à corriger, notamment dans la relance, il a confirmé cette saison qu'il faisait partie des plus gros potentiels à son poste. Avec l'impressionnant vivier des Bleus en défense centrale, cette récente convocation, permet à Ibrahima Konaté de récompenser son travail discret, mais aussi de mettre un premier pied dans le monde international. Car comme il l'a dit si bien : «c’est le rêve de tous les joueurs de football de jouer une Coupe du Monde, il y en a une qui arrive dans quelques mois d’ailleurs, on y rêve et on y pense». Le rêve pourrait devenir réalité rapidement, dans quelques mois.