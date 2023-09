BvB : le terrible parallèle de Sébastien Haller sur son cancer et la perte du titre

Les mots sont puissants. Dans un entretien accordé au magazine Sport Bild ce mercredi, Sebastien Haller a passé en revue de nombreux sujets liés à son actualité. Évidemment, l’international ivoirien ne pouvait pas échapper aux questions sur son cancer diagnostiqué en juillet 2022, ni à celles évoquant les semaines ayant suivi la perte du titre de Dortmund en Bundesliga, au profit du Bayern Munich, lors de l’ultime journée.

Sans slalomer entre les questions, le joueur formé à Auxerre s’est prêté au jeu. Et il a utilisé des mots très forts au moment d’évoquer la douleur provoquée par cet échec avec son club : «Perdre le championnat m’a causé plus de douleur que ce que mon diagnostic du cancer m’a causé, a lâché l’Ivoirien. Nous avions le titre entre nos mains, nous étions maîtres de notre destin. Dans cette situation, vous devez douloureusement accepter vos erreurs. J’ai ressenti plus de douleur ce jour-là.»