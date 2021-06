Comment Kylian Mbappé s'est inspiré de Cristiano Ronaldo

«Cristiano est déjà entré dans l'histoire. Je ne joue que depuis cinq ans, donc ce n'est pas à moi de me comparer à lui. Pour moi, cela a quelque chose à voir avec le respect. Cristiano a tellement fait pour tout le football que ce ne serait pas le bon moment pour faire des comparaisons. Il y a rarement des footballeurs comme lui, et j'ai beaucoup appris de lui rien qu'en le regardant.» Il y a quelques semaines, dans les colonnes de Sport-Bild, Kylian Mbappé (22 ans) refusait toutes les comparaisons avec Cristiano Ronaldo (36 ans), indiquant que le Portugais avait été une source d'inspiration pour lui.

Record nous en apprend un peu plus sur ce sujet. Le quotidien sportif portugais explique que, du temps où il évoluait à l'AS Monaco, l'attaquant des Bleus demandait régulièrement les statistiques et des montages vidéos du Lusitanien après ses matches avec le Real Madrid. Il les regardait sur son téléphone portable pour s'en inspirer. Il posait également toujours des questions à ses compatriotes Fabio Coentrão, João Moutinho ou Ricardo Carvalho sur les méthodes d'entraînement et les secrets de la forme physique du quintuple Ballon d'Or. Les retrouvailles entre les deux hommes mercredi, lors de France-Portugal (3e journée du groupe F, à suivre en live commenté sur Foot Mercato), promettent.