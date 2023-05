BL : Dortmund domine Augsbourg et repasse devant le Bayern Munich à une journée de la fin

La suite après cette publicité

Dortmund n’est plus qu’à un pas de toucher son rêve de sacre. Confrontés à Augsbourg ce dimanche lors de la 33e et avant-dernière journée de Bundesliga, les joueurs d’Edin Terzić n’ont - cette fois - pas succombé face à l’enjeu et se sont imposés (0-3). Soulagé par l’expulsion d’Uduokhai (38e), Dortmund aura trouvé la faille grâce à Sébastien Haller, auteur de son 8e but de la saison à l’heure de jeu. Si les moments de chaleur se sont intensifiés sur la cage de Gregor Kobel en seconde période, malgré leur supériorité numérique, les Marsupiaux ont tout de même su consolider leur avantage, encore par l’intermédiaire de Haller (84e), puis de Julian Brandt, libérateur (90+4e).

Avec ce succès précieux, le Borussia Dortmund n’a jamais été aussi près de décrocher ce titre de champion d’Allemagne derrière lequel il court désormais depuis 11 ans. Leader de Bundesliga avec 2 points d’avance sur le Bayern Munich, le club de la Ruhr devra impérativement battre Mayence samedi prochain lors de l’ultime journée pour s’assurer son triomphe. Dans le même temps, le Bayern Munich se déplacera à Cologne, mais n’aura plus son destin entre ses mains après sa défaite subie hier face à Leipzig (1-3).

