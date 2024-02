OL-OGC Nice : Jean-Clair Todibo a des regrets

Avec plein de réalisme, l’Olympique Lyonnais a réalisé une très belle opération en dévançant l’OGC Nice grâce à un but de la recrue Orel Mangala (1-0). Cependant, cette victoire a été controversée par les Aiglons, qui ont crié au scandale arbitral de M. Turpin. Après un long silence, Jean-Clair Todibo (24 ans) a préféré rester calme.

«Je pense qu’on a manqué de réalisme. On a fait 20 très bonnes minutes où on dout tuer l’adversaire. On perd sur des détails, on les laisse marquer à bout portant. Ca commence à faire longtemps qu’on a pas gagné à l’extérieur. Je crois que ça date d’octobre ou novembre. On ne fait pas une prestation dégueulasse. On aurait pu gratter un ou deux penalties. Je ne suis pas du genre à me plaindre de l’arbitrage. Je n’ai pas envie de parler de ça. On est tous des grands garçons. On ne performe pas comme on devrait le faire. ca pourrait créer des regrets», a-t-il réagi au micro de Prime Video.