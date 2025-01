Un ancien arbitre de Liga dézingue Ancelotti

La tension promet d’être maximale ce dimanche soir à Djebba. Le Real Madrid et le FC Barcelone s’apprêtent à s’affronter dans le cadre de la finale de la Supercoupe d’Espagne. Parmi les Merengues qui seront particulièrement attendu, figure Vinicius. Le Brésilien fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, mais pas pour ses performances sportives. L’attaquant madrilène est régulièrement impliqué dans les échauffourées avec ses adversaires, à l’image de son accrochage avec Dimitrievski il y a un peu plus d’une semaine. Même depuis le banc de touche, le star auriverde n’était pas loin d’un nouveau dérapage contre Majorque ce jeudi.

Après la rencontre Liga face à Valence, Carlo Ancelotti avait pris la défense de son joueur, mettant en avant les provocations dont il est victime « Il est difficile d’être Vinicius. Comme lui, j’écoute les insultes et je pense que la suspension de deux matches n’est pas correcte. » Une déclaration qui ne semble pas du tout passer auprès d’Iturralde González. Dans des propos pour Mundo Deportivo, l’ancien arbitre de Liga ne tolère pas de voir l’Italien plaindre son attaquant : « J’ai écouté certaines déclarations d’Ancelotti et j’ai ri. Il a dit 'c’est très difficile d’être Vinicius parce qu’il se fait insulter sur tous les terrains’. Et l’arbitre ? En Espagne ? Vinicius se fera insulter dans 19 matchs, dans les 19 autres il joue à la maison, on ne fait que l’applaudir là-bas. » Le message est passé.