Toni Kroos ne digère pas la main de Marc Cucurella

Chaque match de Toni Kroos pouvait être son dernier. Et le destin a fait que l’Espagne, son pays de résidence depuis 10 ans, allait être son ultime adversaire. En perdant dans les règles de l’art, l’international allemand n’aurait certainement pas dit grand-chose, mais au regard du scénario de la rencontre et de la fameuse main de Marcc Cucurella à la 105e minute, on peut comprendre la frustration de l’ex-Madrilène. Dans son podscast Einfach mal luppen, le désormais retraité est revenu sur cet épisode.

«Sur le moment, je n’ai pas pu évaluer la situation. Je n’étais pas bien placé pour voir que la main était évidente, reconnaît d’abord Kroos, avant de poursuivre. J’ai regardé l’arbitre, il a estimé qu’il n’avait pas besoin de revoir l’action, et l’assistant du VAR a pensé la même chose, lui indiquant qu’il n’était pas nécessaire de revisionner la main. Je pense qu’il aurait au moins dû l’examiner. Et je pense que s’il l’avait revisionnée, il aurait accordé un penalty. J’avais l’impression qu’il ne voulait pas le concéder dans un match comme celui-là», a-t-il déclaré.