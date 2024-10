Man Utd : Sir Alex Ferguson raconte les coulisses de son départ

Sir Alex Ferguson (82 ans) a enfin dévoilé la vraie raison de son départ de Manchester United. Onze ans après sa retraite, le technicien écossais a révélé que son âge avancé (71 ans à l’époque) n’était pas forcément la raison qui l’avait poussé à quitter le banc des Red Devils. Sa femme de toujours, Cathy, était en réalité en deuil de sa sœur et Ferguson avait décidé de tout arrêter pour passer plus de temps auprès d’elle.

«La sœur de Cathy était décédée en octobre précédent et elle était définitivement perdue, alors à Noël, je lui ai dit : 'Regarde, je vais prendre ma retraite à la fin de la saison’. J’ai su par sa réaction qu’elle était ravie parce qu’elle était seule. Elle m’avait donné sa vie, tout à moi. Elle s’occupait de moi à cause de mon travail… élevait les enfants. Quand j’ai dit que j’allais prendre ma retraite, elle était ravie et je le savais. Je pouvais le voir par son langage corporel», confie la légende de la Premier League dans le podcast d’Ally McCoist. Une décision honorable qui dévoile enfin la vérité aux supporters de Manchester United, plus de dix ans après la fin de l’aventure Ferguson.