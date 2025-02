Bournemouth : Justin Kluivert bluffe toute la Premier League

Il avait connu une "hype" lors de son arrivée en prêt à l’OGC Nice en 2021, mais finalement, ses 6 buts et 5 passes décisives en 31 rencontres n’avaient pas convaincu les dirigeants niçois à lever l’option d’achat de 10 M€, assortie à son prêt en provenance de l’AS Rome. Et après un autre prêt anecdotique à Valence, le fils de Patrick Kluivert se révèle enfin à Bournemouth, qu’il a rejoint à l’été 2023. Auteur d’un but et d’une passe décisive lors du large succès contre Forest (5-0), Justin s’impose parmi les grands noms de Premier League cette saison.

7e de Premier League, Bournemouth peut rêver d’une place européenne à la fin de la saison : «cela serait la cerise sur le gâteau», a d’ailleurs déclaré le Néerlandais de 25 ans. «Je suis une personne ambitieuse, nous avons beaucoup de joueurs ambitieux dans l’équipe… nous voulons jouer en Europe, nous voulons être les meilleurs que nous puissions être. Et je pense que nous le montrons aussi, alors pourquoi ne pas rêver grand ? Et voyons où nous pouvons finir».

Justin Kluivert confirme enfin

Le moment parfait pour Justin Kluivert d’enfin exploser, lui qui n’a jamais confirmé ses bonnes premières performances à l’Ajax Amsterdam, enchaînant un transfert manqué à l’AS Roma, avant un premier prêt peu fructueux au RB Leipzig, où il a connu sa première participation à la Ligue des Champions. Avec Bournemouth, il a inscrit 12 buts en 24 matches, dont deux triplés, contre les Wolves (3-0), puis Newcastle, où il a excellé (4-1). De quoi en faire la star de la formation d’Andoni Iraola.

L’entraîneur de Bournemouth a exprimé toute sa satisfaction envers son attaquant. «Patrick Kluivert a bien entraîné son fils Justin !», a-t-il déclaré après ce triplé de l’ailier néerlandais contre les Magpies. Iraola a également salué sa confiance envers Kluivert, notamment après ses trois penalties contre Wolverhampton. Ce qui le place à la 7e place d’un classement des buteurs très relevé cette saison, en Premier League. Véritable leader de l’attaque des Cherries grâce à son volume de jeu et sa qualité offensive, il aura l’occasion de confirmer ce week-end face au leader du Championnat, devant son public, ce samedi (16 heures).