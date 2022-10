Ligue 2 : Bordeaux domine Metz et conforte sa place de leader

Pour la 11eme journée de Ligue 2, les Girondins de Bordeaux avaient l'occasion de conforter leur place de leader du classement avec la réception du FC Metz, actuel 9eme. Et dans un match maitrisé sans être non plus très serein, Bordeaux a fait le job avec une courte, mais précieuse victoire (1-0).

Après un bon début de match, il fallait attendre la 45eme minute pour voir les hommes de David Guion ouvrir le score. C'est Josh Maja qui transformait un penalty obtenu par Vital N'Simba (45e). L'attaquant nigérian marquait là son 7eme but de la saison, le 5eme sur penalty. Et après une réaction messine au retour des vestiaires, Bordeaux profitait des derniers instants pour faire le break. Fransergio marquait dans le but vide après un travail XXL d'Aliou Badji (2-0, 90e). Le milieu brésilien fondait en larmes après ce but, son premier sous les couleurs girondines après une année chaotique la saison dernière. Le club au scapulaire conforte donc sa première place en attendant les autres matches du week-end.