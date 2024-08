Conor Gallagher signe enfin à l’Atlético de Madrid !

Cette fois-ci, c’est bel et bien officiel : Conor Gallagher est un joueur de l’Atlético de Madrid. Le milieu anglais quitte donc Chelsea, son club formateur, et s’engage chez les Colchoneros contre 42 millions d’euros. Il s’agit de la quatrième recrue des Rouges et Blancs après Alexander Sørloth, Robin Le Normand et Julián Álvarez.

La suite après cette publicité

La venue du milieu anglais de 24 ans chez les Colchoneros a été remise en question après l’échec du transfert de Samu Omorodion à Chelsea. Finalement, l’Atléti et les Blues ont trouvé un terrain d’entente : pendant que Gallagher a pris la direction du Wanda Metropolitano, les pensionnaires de Stamford Bridge vont récupérer João Félix. Le Portugais va s’engager avec le club anglais jusqu’en 2030. Le montant de ce transfert est estimé à 70 millions d’euros.