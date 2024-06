L’OGC Nice se jette sur Jonathan Gradit

Pour débuter sa nouvelle ère, l’OGC Nice présentait son nouvel entraîneur (Franck Haise) et son nouveau directeur sportif (Florian Maurice) à la presse ce vendredi après-midi. Le projet sportif a évidemment été abordé et le président Jean-Pierre Rivère a assuré que l’OGCN aura des moyens pour le mercato. «On a une enveloppe qui nous permet de travailler sereinement. Quand je parle de restrictions budgétaires, c’est retrouver un cercle vertueux. C’est le travail de chaque club. Notre ambition est de rester européens et de bien figurer en L1».

Les Aiglons auront bien besoin de recruter, surtout en défense centrale. En fin de saison dernière, Dante (40 ans) avait prolongé son contrat d’une saison supplémentaire, mais le vétéran brésilien devra forcément être épaulé. À ses côtés, le cas de Jean-Clair Todibo n’a pas été réglé, mais son président a assuré «qu’il y a des portes ouvertes. Après, un mercato s’est toujours très compliqué. Aujourd’hui, la porte est ouverte. Est-ce qu’ils seront là au début de la saison ? On le saura à la fin».

L’OGC Nice veut piocher en Ligue 1

Selon nos informations, l’OGC Nice se penche alors sur un expérimenté du Championnat de France : Jonathan Gradit (31 ans). Arrivé au RC Lens en 2019 en provenance du Stade Malherbe de Caen, le central de 1,80m a disputé 155 rencontres (2 buts) avec les Sang et Or et s’est imposé comme un pilier du club nordiste. Les Lensois avaient d’ailleurs étendu son bail de deux années en février 2023, le liant au club jusqu’en 2026.

Jonathan Gradit connaît d’ailleurs très bien Franck Haise, le nouvel entraîneur du Gym, puisqu’il l’avait titularisé et en avait fait un leader du groupe lensois, qui avait été vice-champion de France en 2023. Un sérieux atout pour consolider la défense centrale des Aiglons, qui vont maintenant devoir se montrer convaincant auprès de leurs homologues lensois pour l’acquérir. Car pour l’instant, le mercato de l’OGC Nice n’a pas encore démarré.