Nice : les premières annonces de Franck Haise et de Florian Maurice sur le projet et le mercato

Nice présentait son nouvel entraîneur (Franck Haise) et son nouveau directeur sportif (Florian Maurice) cet après-midi. Deux recrues de renom destinées à remplacer Francesco Farioli (parti l’Ajax Amsterdam) et Florent Ghisolfi (recruté par l’AS Roma). Cette conférence de presse était donc très attendue par les observateurs du Gym. Le projet va-t-il évoluer ? Pour ceux qui espéraient des punchlines, il faudra repasser.

« Le projet est assez simple, c’est de travailler ensemble. Quand je dis ensemble, c’est pas simplement un groupe de 25 joueurs. C’est ça le seul et vrai projet. On sait aussi que les résultats sont importants. (…) Quand j’ai commencé ma carrière d’entraîneur pro à Lens, on était en L2. Les assurances, il n’y en a pas. Je ne cherche pas à en avoir. Je fais ce métier pour partager, vivre des émotions, avoir des résultats. Je ne serais pas en CDD depuis 38 ans si je cherchais des garanties », a indiqué Haise. Et quand le nouvel homme fort des Aiglons évoquait ces garanties, il parlait évidemment mercato. Et sur ce point, le président Jean-Pierre Rivère a assuré que l’OGCN aura des moyens même s’il a parlé de « restrictions budgétaires ».

Un bon de sortie accordé à Thuram et Todibo

« Je ne vais pas entrer dans les chiffres, mais on a une enveloppe qui nous permet de travailler sereinement. Quand je parle de restrictions budgétaires, c’est retrouver un cercle vertueux. C’est le travail de chaque club. Notre ambition est de rester européens et de bien figurer en L1 », a-t-il indiqué, avant de confirmer au passage que Nice a ouvert la porte aux départs de Jean-Clair Todibo et de Khéphren Thuram. « Sur ce sujet, je peux l’évoquer. Il y a des portes ouvertes. Après, un mercato c’est toujours très compliqué. Aujourd’hui, la porte est ouverte pour ces joueurs. Est-ce qu’ils seront là au début de la saison ? On le saura à la fin. » Un discours sobre, sans grandes annonces, partagé par Florian Maurice.

« Les deux clubs (Rennes, Nice) sont sensiblement de même facture en termes de budget. Je n’ai jamais fonctionné avec l’idée de dépenser pour dépenser. Il faut parfois être plus stratège, malicieux. On a un coach aussi capable de développer des joueurs qui ne sont pas arrivés à maturité. C’est le rôle qu’il aura, il le sait. Je n’ai pas peur de ça. Je connais ce métier-là depuis un long moment. J’ai été habitué à travailler avec différents moyens. (…) Les objectifs, c’est de toujours essayer d’améliorer les performances à tous les niveaux dans un club. Ce club travaille très bien depuis des années. On arrive avec Franck avec des idées différentes, on a envie d’apporter notre petite touche. L’ambition est d’être dans la continuité, être européen le plus souvent possible. Continuer à avancer faire progresser le club dans tous les secteurs. (…) L’idée, c’est d’améliorer l’équipe pour qu’elle soit plus performante. On a identifié des cibles. Évidemment, vous n’aurez pas de noms aujourd’hui. Le système va évoluer parce que Franck évoluait dans un système à Lens qu’il veut mettre en place ici. Il faudra compter peut-être quatre, cinq joueurs qui arriveront et en fonction des opportunités, on ajustera à chaque fois. » C’est dit.