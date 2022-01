Real Madrid-Athletic Bilbao : les compositions officielles

Un air de revanche souffle sur cette finale de Supercoupe d'Espagne. Eliminé en demi-finale par son adversaire du soir lors de la précédente édition, le Real Madrid compte bien inverser la tendance ce soir au King Fahd Stadium (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 19h30). À la clé, un 12e succès dans cette compétition et une première pour l'entraîneur italien Carlo Ancelotti. En face, l'Athletic Bilbao dispute sa 6e finale de Supercoupe d'Espagne. Les Basques, qui ont éliminé une autre écurie madrilène, l'Atlético, sont en lice pour converser leur titre.

La suite après cette publicité

Pour cette finale, le Real Madrid est privé de Marco Asensio et Dani Carvajal, tous deux blessés. L'entraîneur merengue Carlo Ancelotti fait donc confiance à Lucas Vasquez et Rodrygo, encore une fois au détriment d'Eden Hazard. À noter également le retour de David Alaba en charnière centrale, absent lors de la demi-finale face au FC Barcelone. De son côté, Marcelino fait confiance au XI de départ vainqueur de l'Atlético. Un 4-4-2 classique avec la solide paire de centraux Yeray et Iñigo Martinez. Sur le front de l'attaque, l'inusable Iñaki Williams est associé à la jeune pépite Oihan Sancet.

Les compositions d'équipes :

Real Madrid : Courtois - Vasquez, E. Militão, Alaba, F. Mendy - Casemiro, Kroos, Modrić - Vinicius Jr., Rodrygo, Benzema (cap.)

Athletic Bilbao : U. Simón - De Marcos, Yeray, I. Martinez, Balenziaga - Berenguer, Dani García, Zarraga, Muniain (cap.) - O. Sancet, I. Williams