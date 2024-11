AS Roma : Paulo Dybala a 3 portes de sortie

L’été dernier, Paul Dybala (31 ans) avait été à deux doigts de quitter l’AS Roma pour rejoindre l’Arabie saoudite et le club d’Al-Qadsiah. Mais l’Argentin, soutenu par les tifosi romains, avait finalement fait volte-face. Un choix qu’il avait expliqué par la suite : «dans la balance, j’ai mis ma famille, ma femme, la ville et l’envie de retourner en sélection. J’ai 30 ans et je me sens bien physiquement, je veux encore donner le maximum. Après, c’est évident que quand quelqu’un voit une telle somme, on réfléchit… Mais il y a d’autres priorités.»

La suite après cette publicité

Quelques mois plus tard, la Joya fait de nouveau parler d’elle à la rubrique mercato. Il Messaggero révèle que l’ancien joueur de Palerme et de la Juventus pourrait bien s’en aller pour de bon l’été prochain. L’Arabie saoudite est toujours prête à l’accueillir, tout comme la Major League Soccer et Boca Juniors, dans son pays. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Dybala pourrait étendre automatiquement son bail d’une année supplémentaire (juin 2026) si jamais il participe à un certain nombre de matches avec la Louve cette saison. Pour le moment, il a été utilisé à 13 reprises toutes compétitions confondues cette année (2 buts).