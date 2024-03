PSG : Gianluigi Donnarumma donne la recette spéciale de son retour en force

Alors qu’il a été longuement critiqué en France comme en Italie, la méforme de Gianluigi Donnarumma n’est qu’un lointain souvenir désormais. Depuis plusieurs semaines, le portier italien monte en puissance, au meilleur moment de la saison. Pour le Paris Saint-Germain déjà avec de grandes échéances à venir, marquées par la demi-finale de Coupe de France contres Rennes mais aussi les quarts de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Mais aussi pour l’Italie, à l’approche d’un Euro très attendu de l’autre côté des Alpes, puisque la Nazionale va remettre en jeu son titre glané à l’été 2021 contre l’Angleterre, après le nouveau traumatisme de la Coupe du Monde au Qatar. Tout le monde peut compter sur la muraille native de Castellammare di Stabia.

Décisif contre l’AS Monaco ou encore récemment face à la Real Sociedad, Donnarumma est un homme nouveau. Déjà à San Siro, lors des phases de groupes contre l’AC Milan, il a su répondre présent avec maturité et sérénité, pourtant chahuté par l’intégralité des tifosi de l’enceinte milanaise bien bruyante ce soir-là pour des retrouvailles mouvementées : «Je suis très heureux de ce que je suis en train de faire. Ce n’était pas facile au début car ce n’est jamais facile quand on quitte son pays et de s’habituer à un nouveau pays. Maintenant je me sens bien, je me sens à la maison et c’est le plus important pour avoir un meilleur rendement et aider l’équipe», a d’abord expliqué le portier italien dans son grand entretien accordé à nos confrères de Canal+. Mais l’ancien gardien des Rossoneri a beaucoup travaillé pour retrouver un statut tant mérité, lui qui était un temps «inquiété» par Keylor Navas ou Arnau Tenas au PSG et par Guglielmo Vicario ou Michele Di Gregorio en sélection.

Si cela semble évident, le travail quotidien est la base de toute progression. Mais cela ne suffit parfois pas pour retrouver son niveau, lui qui avait été élu meilleur joueur de l’Euro 2020 et grand héros du titre européen de l’Italie : «L’important est de savoir comment s’améliorer, j’essaie constamment de m’améliorer, je ne me repose jamais sur mes lauriers, je travaille à 100% chaque jour pour donner le meilleur de moi-même. Une erreur peut toujours arriver. Tu essaies d’en faire le moins possible mais ça arrive. Je crois que c’est une de mes forces : toujours rester dans le match. Ne pas me laisser distraire par une erreur qui peut arriver. C’est essentiel pour un gardien car si tu penses à l’erreur, tu es fini pour le reste du match et tu ne peux plus exprimer ton potentiel», a déclaré le gardien italien, qui a commis de grosses erreurs au cours de sa carrière au PSG. Dont certaines marquantes en Ligue des Champions.

L’Italien détaille en précision sa manière d’appréhender chaque situation offensive adverse. Tout est une question d’équilibre entre prise de risque et décision rassurante avec une capacité d’adaptation capitale : «Quand un joueur entre de l’extérieur vers l’intérieur de la surface, le plus important de trouver la meilleure position, celle qui te permet de t’allonger le plus loin possible. Le plus important est de toujours rester dans la bonne position sur chaque tir, chaque centre, chaque situation. Il faut toujours rester concentré sur le ballon. Parfois les grands joueurs regardent d’un côté et tirent de l’autre. Très important de toujours regarder le ballon sans suivre le mouvement du pied ou du joueur. Quand tu arrêtes le ballon loin du but, tu ne prends pas de risques, tu essayes de l’envoyer le plus loin possible. L’important est de savoir quand tu peux prendre des risques, quand ça t’apporte un avantage ou non», analyse le portier de 25 ans.

Mais le point qui a tout changé dans la vie de Gianluigi Donnarumma est l’arrivée de Nicoletta Romanazzi dans son quotidien. Une préparatrice mentale et psychologique qui a énormément aidé l’ancien Milanais : «Je dois remercier ma coach mentale, Nicoletta, qui m’aide à rester concentré sur moi et à ne pas penser aux éléments extérieurs. Je le conseille à tous. Ce n’est pas un faiblesse de demander de l’aide, au contraire ça rend plus fort. Je suis heureux d’avoir commencé ce parcours avec elle, nous avons beaucoup de résultats. Le poste de gardien est un des rôles les plus difficiles que l’on puisse choisir mais aussi le plus beau. J’ai l’adrénaline que seul le football te donne et ce sont les sensations les plus belles qui existent», a-t-il affirmé. Un détail loin d’être anodin pour conserver de la régularité, de la solidité et de l’assurance dans les bonnes performances.