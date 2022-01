FC Barcelone : le groupe avant le Clasico, avec Ansu Fati

Alors que le FC Barcelone s'apprête à s'envoler vers l'Arabie Saoudite afin de disputer la Supercoupe d'Espagne, Xavi Hernandez a dévoilé le groupe qui fera le déplacement et affrontera le Real Madrid, en demi-finale. Parmi les présents, on note évidemment le retour d'Ansu Fati, blessé peu après son retour et absent pendant onze rencontres avec le Barça.

Frenkie De Jong et Ronald Araujo sont également présents, sont également présents malgré leur blessure. Les jeunes catalans Iñaki Peña, Ez Abde, Jutglà, Balde, lvaro Sanz, Gavi et Nico ont été retenus, à l'inverse de Pedri. La nouvelle recrue barcelonaise, Ferran Torres, est toujours positif au Covid-19 et sera donc forfait pour cette compétition.