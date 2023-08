Chelsea : Mauricio Pochettino s’enflamme pour ses nouvelles recrues

La suite après cette publicité

Lors de la première journée de Premier League, Chelsea a montré un joli visage face à Liverpool malgré le nul (1-1). Après une pré-saison aboutie et un mercato estival extrêmement agité, bien que loin d’être terminé pour les Blues, Mauricio Pochettino semble plutôt satisfait de l’avancée du projet. Que ce soit dans le jeu comme en coulisse. Surtout depuis les arrivées de Moisés Caicedo et Roméo Lavia, venus solidifier pour de bon un entrejeu dépeuplé. «Je pense que nous avions déjà de l’ambition avant et encore plus maintenant que l’équipe va avoir de meilleurs outils», explique dans un premier temps l’Argentin, en marge du derby face à West Ham ce dimanche.

«Je peux sentir l’excitation des gens, même des joueurs qui étaient déjà là. Mais quand Caicedo et Lavia ont décidé de venir ici, c’était aussi un moyen de dire : 'Nous sommes dans un club où tout est possible’. Je pense que les fans sont contents et je pense qu’ils l’ont montré contre Liverpool qu’ils étaient derrière l’équipe, ils étaient très bruyants et animés. L’osmose est très bonne et les joueurs ont vraiment apprécié l’énergie des supporters». Cela dit, les blessures viennent déjà frapper de plein fouet l’effectif de Chelsea, avec Christopher Nkunku, Wesley Fofana, mais aussi et surtout Reece James de touchés. Ce dernier, capitaine et élément incontournable des Blues s’est blessé à l’entraînement et sera indisponible pour quelques semaines. «Nous allons maintenant essayer de trouver toutes les informations nécessaires et essayer de créer une stratégie pour lui souhaiter le meilleur rétablissement», conclut Pochettino à propos de son défenseur anglais. En attendant, ce sera sans doute à Malo Gusto de faire ses preuves face aux Hammers dimanche, au poste de latéral droit.