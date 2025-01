Espaly - PSG : les compositions officielles

Ce mercredi, les 16e de finale de la Coupe de France se concluent avec un choc déséquilibré entre Espaly Saint-Marcel et le Paris Saint-Germain. A domicile, les joueurs de National 3 s’articulent dans un 5-3-2 avec Jordan Etienne dans les cages derrière Gabay Allaigre, Koray Uzun, Lilian Curt, Joachim Ichane et Mathis Mezaber. Le milieu de terrain est assuré par Lucas Russo, Mouad Ait Boulaalam et Kévin Portal. Devant, Maxence Fournel et Kevis Gjeçi sont associés.

De leur côté, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Arnau Tenas qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Yoram Zagué, Fabian Ruiz, Lucas Hernandez et Axel Tape. Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu se retrouvent dans l’entrejeu avec Joao Neves en sentinelle. En pointe, Gonçalo Ramos est soutenu par Désiré Doué et Bradley Barcola.

Les compositions

FC Espaly : Etienne - Allaigre, Uzun, Curt, Ichane, Mezaber - Portal, Aït-Boulaalam, Russo - Gjeci, Fournel

Paris Saint-Germain : Tenas - Zagué, Ruiz, Hernandez, Tape - Zaïre-Emery, Neves, Mayulu - Doué, Ramos, Barcola