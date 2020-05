La nouvelle publication polémique d'Emmanuel Adebayor

De retour chez lui à Lomé, au Togo, pendant la crise liée au Covid-19, Emmanuel Adebayor (36 ans) a suscité la polémique ces derniers jours pour ne pas avoir effectué de dons pour venir en aide aux personnes les plus démunies dans son pays, contrairement à d'autres idoles du football africain comme Samuel Eto'o ou encore Didier Drogba. Sa réponse avait fait encore plus jaser. L'attaquant de l'Olimpia Asuncion avait pleinement assumé sa position, déclarant notamment «c'est très malheureux, mais c'est comme ça et c'est le pays qui est comme ça. Vous pouvez me comparer à Didier Drogba, vous pouvez me comparer à Samuel Eto'o, mais malheureusement je ne suis pas Didier Drogba, je ne suis pas Samuel Eto'o. Je suis Emmanuel Sheyi Adebayor et je ferai toujours ce que je veux».

L'ancien buteur d'Arsenal, Tottenham ou encore du Real Madrid a de nouveau fait parler de lui ces dernières heures. La raison ? La publication, dans le cadre d'une «Monday Motivation», d'une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il dévoile ses neuf voitures de luxe exposées dans son garage. «Cette vidéo n'est pas un message pour vous dire 'Adebayor a fait ça' mais plutôt pour dire 'vous pouvez le faire aussi'. Tout ce dont vous avez besoin est de croire en vous et de continuer à travailler même quand personne ne regarde», a expliqué Adebayor pour justifier cette publication. Une sortie qui a une nouvelle fois suscité de nombreuses vives réactions à son égard... Quelques jours après ses déclarations expliquant son refus de faire un don dans la lutte contre le coronavirus, pas sûr que le timing soit parfaitement adapté.