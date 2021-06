Stuttgart : la Fédération allemande punit Silas Katompa Mvumpa, ex-Silas Wamangituka

Silas Wamangituka n'est plus, il faut désormais l'appeler Silas Katompa Mvumpa. L'attaquant congolais révélé au Paris FC s'éclate au VfB Stuttgart. Mais si son début de carrière est réussi, en dehors des terrains il vit des moments difficiles. Sous l'influence de son ancien agent, son nom et sa date de naissance ont été changés. Bien que soutenu par le VfB Stuttgart, le buteur (13 en 27 matches de Bundesliga cette saison), a été sanctionné par la Fédération allemande de football. L'Association a suspendu Silas Katompa Mvumpa pour conduite antisportive pendant trois mois - jusqu'au 11 septembre 2021 inclus - et lui a infligé une amende de 30 000 euros. L'interdiction s'applique à toutes les compétitions.

L'attaquant du VfB a récemment révélé à son club qu'il était victime des machinations de son ancien agent de joueurs et que Wamangituka n'est pas son vrai nom. Silas et le VfB ont tous deux accepté la sentence, le jugement est donc définitif. « Il était clair pour lui et pour nous que Silas serait sanctionné par la DFB et selon les statuts, c'est ce qui devait arriver », a expliqué le directeur sportif du VfB, Sven Mislintat. « Le jugement tient également compte des circonstances particulières de son cas. Nous sommes heureux que la sanction sportive, liée à la DFB, soit désormais actée. »