Juventus : le message fort de Cristiano Ronaldo

Auteur d'une très bonne saison sur le plan individuel avec déjà 16 buts inscrits et 1 passe décisive en 14 matches avec la Juventus, Cristiano Ronaldo reste sur des standards très élevés malgré ses 35 ans. Néanmoins, son club connaît des difficultés. Quatrième de Serie A avec 7 points de retard sur le leader, l'AC Milan, la formation d'Andrea Pirlo n'est pas à la place qu'elle devrait être. Après la trêve hivernale, la Vecchia Signora devra donc montrer un meilleur visage si elle veut conserver un titre sur lequel elle a une mainmise depuis 2012. Ce mardi soir encore, la Juventus a déçu en s'inclinant 3-0 contre la Fiorentina. Un revers qui a eu le don d'exaspérer Cristiano Ronaldo qui l'a fait savoir sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«Hier, avec une performance médiocre et un résultat loin d'être acceptables, nous avons clôturé nos matchs prévus pour 2020, une année spéciale à bien des égards. Des stades vides, des protocoles COVID, des matchs reportés, de longs arrêts et un calendrier très serré. Mais ce n'est pas une excuse pour quoi que ce soit. Nous savons que nous devons donner plus de nous-mêmes, pour mieux jouer et gagner de manière plus cohérente. Nous sommes la Juventus! Et nous ne pouvons tout simplement accepter rien de moins que l'excellence sur le terrain ! J'espère que ce court arrêt pourra nous aider à revenir plus forts et plus unis que jamais, car la saison est encore loin d'être terminée et au final nous croyons que nous allons, une fois de plus, fêter avec nos tifosi. Croyez en nous, faites confiance à notre équipe autant que nous vous faisons confiance, et nous vous livrerons! Fino Alla Fine!»