EdF : la réaction à chaud Olivier Giroud après le succès historique contre Gibraltar

Entré en jeu en seconde période à la place de Marcus Thuram (66e) lors de la victoire historique face à Gibraltar (14-0), l’attaquant de l’équipe de France et de l’AC Milan Olivier Giroud a d’abord vu la VAR lui refuser un but avant d’inscrire finalement un doublé en toute fin de rencontre (89e, 90+1e). Une soirée plus que réussie pour le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (56 buts après ce soir).

«Soirée parfaite. Le coach avait dit qu’il fallait prendre du plaisir en restant sérieux. Ce n’était pas évident de continuer mais on voulait aller chercher ce record. Tout le monde a pris du plaisir ce soir. C’était dur pour Gibraltar, surtout à dix, mais ils se sont bien battus», a lâché l’attaquant de 37 au micro de TF1, après le plus gros succès de l’histoire de la sélection double championne du monde.