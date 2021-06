Espagne-Pologne : la réaction à chaud de Pablo Sarabia

L'Espagne est en grand danger. Tenue en échec (1-1) par la Pologne pour son deuxième match dans cet Euro 2020, la Roja a une nouvelle fois déçu son public. Les hommes de Luis Enrique devront donc absolument l'emporter face à la Slovaquie pour arracher son billet pour les huitièmes de finale. Interrogé à l'issue de la rencontre, Pablo Sarabia comprenait la déception des supporters espagnols mais ne voulait rien lâcher en vue du prochain match.

« Bien entendu le public souhaitait qu'on gagne nos deux premiers matchs. On doit analyser le match et apprendre de nos erreurs, et être plus agressifs dans plusieurs domaines. Nos adversaires sont difficiles, mais toutes les équipes qui disputent l'Euro sont difficiles. Nous avons l'envie de gagner, de bien jouer, mettre la pression, nous n'avons pas gagné mais on doit rester unis pour gagner notre dernier match et se qualifier, » a ainsi commenté le joueur du PSG au micro de beIN Sports.