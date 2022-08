Mercato OM : Lorient insiste pour Bamba Dieng !

La suite après cette publicité

Chaque jour qui passe rend le dossier Bamba Dieng un peu plus compliqué. Toujours dans l'attente d'une proposition de contrat ferme, le champion d'Afrique 2022 patiente toujours. Reste que le club phocéen n'en démord pas, il ne veut plus de son attaquant sénégalais. Et comme nous vous l'indiquions la semaine dernière, il y a un club qui rêve de l'accueillir, c'est Lorient.

Ce qui pouvait passer comme un rêve utopique prend de plus en plus de consistance. En tout cas du côté du coach des Merlus, actuel 8e de Ligue 1 Régis Le Bris qui espère toujours faire venir l'attaquant marseillais qui a marqué 7 buts en 25 matches de L1 l'an passé. Selon nos informations, une discussion a même eu lieu entre le sénégalais de 22 ans et le technicien breton. Sans d'autres réelles alternatives pour le moment, Dieng réfléchit de plus en plus à cette opportunité...