Mercato OM : Lorient rêve de Bamba Dieng !

La suite après cette publicité

Bamba Dieng, qui représentait jusqu'alors pourtant l'avenir du club phocéen, n'a plus d'avenir à l'OM. Considéré comme le dernier choix de l'attaque par Igor Tudor, le champion d'Afrique sénégalais est dans une très étonnante situation à deux semaines de la fin du mercato.

S'il est considéré comme l'une des plus belles valeurs marchandes par Pablo Longoria, Bamba Dieng ne suscite pas non plus un intérêt incroyable sur le marché européen, malgré ses 7 buts et 3 passes délivrées pour sa première saison pleine en Ligue 1 sous les couleurs phocéennes. Le Benfica Lisbonne, Newcastle, Fulham et Everton ont bien tâté le terrain, mais aucun n'a été en mesure de s'aligner sur le montant demandé par l'OM, à savoir 15 M€.

Lorient rêve de recruter Bamba Dieng !

Ces dernières heures, c'est Nice qui s'est clairement positionné. Mais malheureusement pour Marseille, si le Gym est bel et bien intéressé par Dieng comme l'a d'ailleurs confirmé Lucien Favre, c'est dans le cadre d'un prêt et non d'un transfert. Interrogé par Prime Vidéo, Pablo Ribalta a confirmé des appels et des intérêts pour le natif de Pikine, mais aucune offre.

Selon nos informations, un nouveau club français veut, lui aussi, saisir l'opportunité Dieng, mais là encore, dans le cadre d'un prêt. Il s'agit de Lorient. Le club breton, qui n'a certes pas l'aura du club azuréen ou des écuries anglaises, est prêt à offrir un rôle clé à l'attaquant de 22 ans et son profil fait l'unanimité au sein du club du Morbihan. Malheureusement, cette option ne risque clairement pas d'être la priorité ni du joueur, ni du club phocéen qui espèrent toujours une offre de transfert ferme d'un club anglais d'ici le 31 août.