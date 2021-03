EdF : Theo Hernandez attend toujours un appel de Didier Deschamps

Depuis plus d’un an maintenant, Théo Hernandez fait partie des meilleurs arrières gauches du championnat italien. Intéressant aussi bien offensivement où il a déjà inscrit 12 buts et délivré 11 passes décisives avec le maillot milanais, que défensivement, l’ancien joueur du Real Madrid espérait se faire une place avec les Bleus. Mais Didier Deschamps (52 ans) ne l’entend pas de cette oreille.

La suite après cette publicité

Dans sa liste pour les prochains matchs de l’Équipe de France, Deschamps a une nouvelle fois décidé de ne pas sélectionner Theo Hernandez (23 ans) au profit de Ferland Mendy, Lucas Hernandez ou encore Lucas Digne. Interrogé sur cette situation, le défenseur du Milan attend toujours d’avoir sa chance. « Je ne sais pas, je l'attends. Mon portable a toujours du réseau et une batterie pleine, juste au cas où (rires). Je vais continuer à tout donner pour l'obtenir. C'est un de mes objectifs, ce serait un rêve de jouer pour la France aux côtés de mon frère », a-t-il expliqué dans AS.