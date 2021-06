Real Madrid : le message de Karim Benzema à Sergio Ramos

La suite après cette publicité

À 35 ans et après 16 ans de bons et loyaux services, Sergio Ramos a donc fait officiellement ses adieux au Real Madrid. Un moment très émouvant qui a d’ailleurs valu au défenseur espagnol de recevoir énormément de témoignages de remerciement et d’affection.

Coéquipier de Ramos depuis 2009, Karim Benzema n’a pas oublié d’en faire de même. « Plus qu’un capitaine, mon ami, mon frère. Merci pour tous ces moments que nous avons vécus ensemble sur la route du succès pour le Real Madrid. Je te souhaite le meilleur légende », a-t-il posté sur son compte Twitter.

More than a Capitán, my friend, my brother thanks for all the moments we spent together on the road of success for the @realmadrid Wish you all the best legend @SergioRamos ❤️🙏🏼🔥 pic.twitter.com/3KcYOq4IwU