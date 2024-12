Real Madrid : Kylian Mbappé divise les supporters

Kylian Mbappé (25 ans) traverse une période très difficile. Le buteur tricolore n’évolue pas à son meilleur niveau au Real Madrid, où il a de nouveau raté un pénalty cette semaine face à l’Athletic Bilbao. Il en avait déjà manqué un autre face à Liverpool en Ligue des champions.

La suite après cette publicité

Son cas a de nouveau été au centre des débats lors de l’émission El Chiringuito, où les supporters madrilènes ont été interrogés concernant le fait que KM9 doit frapper ou non le prochain pénalty. Et les résultats du sondage sont mitigés. En effet, 53% ont répondu oui et 48% estiment qu’il ne doit pas le tirer.