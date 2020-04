La LFP est prête à acheter 50 000 tests

Le football français est totalement à l'arrêt et attend patiemment le déconfinement pour reprendre son activité. Celui-ci pourrait intervenir le 11 mai, date pour le moment fixée par le gouvernement. En prévision d'une reprise à la mi-juin et donc d'une issue favorable, la Ligue de Football Professionnel et les clubs se sont mis d'accord sur l'achat de 50 000 tests comme le révèle Le Parisien. L'objectif étant de pouvoir isoler un joueur ou un membre du staff testé positif en attendant sa guérison ou en attendant un nouveau test.

Deux options étaient possibles. Soit les clubs payaient ces tests, soit c'était à la Ligue de le faire. Pour un souci d'équité et pour faciliter l'obtention de ces 50 000 tests, c'est bien la Ligue de Football Professionnel qui prendra ses responsabilités. Pour le moment, la commande n'a pas été signée mais elle permettra - sauf changement de position du gouvernement sur le déconfinement - aux équipes de revenir à l'entraînement plus sereinement avec en ligne de mire, une reprise à la mi-juin pour les 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.