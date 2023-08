Barça : Pedri blessé à l’entraînement

Titulaire indiscutable dans le milieu de terrain de Xavi, Pedri va être éloigné des terrains pendant un certain temps. Le FC Barcelone vient d’annoncer que son joueur s’est blessé à l’entraînement.

« Pedri : une blessure a été causée au fémoral de la cuisse droite. Il est faible et son évolution marquera sa disponibilité », indique le club blaugrana. Les médias espagnols annoncent déjà plusieurs une absence comprise entre cinq et six semaines.