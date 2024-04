Rennes : la terrible disasterclass de Warmed Omari face au PSG

« Ça a été difficile de voir que le club cherchait quelqu’un à mon poste. Cela voulait dire que je n’avais pas fait le travail pendant la première partie de saison. Mais quand on est footballeur, on sait que la concurrence est toujours présente. Je me suis dit qu’il fallait que je me remette en question, et que je travaille plus. Ce que j’ai fait pour être bien dans ce début de deuxième partie de championnat. » Voilà ce que déclarait Warmed Omari quelques jours après la fin du mercato d’hiver 2024.

Rassuré par l’absence de recrutement à son poste (Alidu Seidu a plus été recruté pour le poste de latéral droit), l’ancien international espoir tricolore avait donc la voie libre pour s’imposer dans l’arrière-garde rennaise aux côtés de Arthur Theate. Mais s’il conserve la confiance aveugle de Julien Stéphan, Omari apparaît clairement en surrégime depuis quelques semaines.

Warmed Omari est passé totalement à côté face au PSG

Sa performance face au PSG en est le parfait exemple puisque le natif de Bandraboua à Mayotte a vécu un véritable cauchemar face à un Kylian Mbappé pourtant en difficulté depuis plusieurs semaines offensivement. Incapable de suivre le champion du monde tricolore, Omari a tout raté et a multiplié les mauvais choix. Crédité d’un 3 dans L’Équipe, coupable selon le quotidien sportif de "trop d’hésitations", il a obtenu la même note de notre rédaction dans nos notes du match.

Coupable sur le penalty concédé, fautif sur le seul but du match où il détourne la frappe du n°7 du PSG, le défenseur rennais a paru à côté de la plaque et passablement énervé tout au long de la rencontre. Mbappé l’a bien compris et n’a pas hésité à chambrer son adversaire du soir, qui a perdu ses nerfs en fin de match, voulant en découdre avec le futur joueur du Real Madrid.

Kylian Mbappé l’a fait craquer…

Semblant vouloir s’expliquer avec Kylian Mbappé, Omari a dû être retenu par plusieurs Rennais, dont Arthur Theate et Alidu Seidu.

Interrogé sur la perte de contrôle de son défenseur, Julien Stéphan a préféré botter en touche, même s’il a concédé au micro de beIN Sports qu’il y avait eu un peu "d’énervement". « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Je peux parler du match, de ce que j’ai vu, de ce que j’ai maîtrisé. Le reste, je ne peux pas vous dire. » Reste désormais au coach rennais à réfléchir sur les contours de l’arrière-garde rennaise pour les prochains matches.

Particulièrement tendre dès que le niveau s’élève, Warmed Omari peine à retrouver son niveau de performances qui était le sien lors de la saison 2021-22, celle de la révélation pour lui sous les ordres de Bruno Genesio. Il faut dire qu’il évoluait alors aux côtés de Nayef Aguerd, parti ensuite en Angleterre. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le n°23 rennais, sacrément égratigné par les supporters du club breton sur les réseaux sociaux, va devoir se réveiller, sous peine de sacrées désillusions dans les mois à venir…