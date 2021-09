LdC : le groupe du Barça face au Bayern

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone accueille ce mardi soir le Bayern Munich au Camp Nou pour la première journée de la poule E de la Ligue des Champions. Au lendemain du groupe bavarois donnée lundi par Julian Nageslmann, son homologue catalan Ronald Koeman a dévoilé la liste des 23 joueurs convoqués.

Comme annoncé par le club juste avant le groupe, Gerard Piqué et Sergiño Dest ont reçu l'aval du staff médical pour participer pour la première échéance en Coupe d'Europe cette saison, tout comme Oscar Mingueza. Quant à Ansu Fati, il est encore en pleine reprise et son coach a préféré le préserver pour le moment. Bientôt opéré au genou, l'attaquant danois Martin Braithwaite est écarté du groupe et donc logiquement absent. Plusieurs jeunes de la Masia sont également présents dans la liste, comme le milieu de terrain Gavi ou encore le latéral gauche Alejandro Baldé.