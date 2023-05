LdC, Inter : l’immense joie de Lautaro Martinez

La suite après cette publicité

L’Inter retrouve la finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 13 ans. De quoi offrir du bonheur aux supporters dans un Giuseppe Meazza plus que jamais comblé. L’unique buteur de cette demi-finale retour, Lautaro Martinez aura l’occasion de remporter la Coupe du Monde et la C1 sur une même saison. Interrogé à la fin du match par Sky Sports Italia, l’attaquant argentin a fait part de son bonheur du moment. «C’est une joie incroyable, je suis très content. Une revanche sur le Scudetto perdu l’an dernier ? Non, l’eau coule sous les ponts. Nous avions des objectifs cette année, et ce soir nous en avons atteint un très important. Nous avons des joueurs de qualité, malheureusement nous avons perdu de nombreux matches en championnat cette saison mais en Ligue des champions, nous avons montré de très bonnes choses. »

Son 99e but inscrit sous le maillot nerazzurro est sans doute le plus important puisqu’il lui permet de disputer la première finale de Ligue des Champions de sa carrière, à 25 ans. «Je ne veux même pas penser à ce rêve, je donne toujours tout pour y arriver. (…) L’Inter mérite de vivre ce genre de soirées. C’est très important pour tous les joueurs. J’ai dit aux garçons dans le vestiaire : "on a fait un super boulot." Il y avait de l’unité dans le groupe. C’est ça qui est important et je l’ai vécu à la Coupe du Monde. Si vous avez un bon groupe, uni, les choses sont plus faciles. La finale ? Peu importe l’adversaire. Nous sommes arrivés en finale et nous devons tout donner pour aller le plus haut possible.» Réponse demain soir après la demi-finale entre Manchester City et le Real Madrid pour connaître l’identité de son futur adversaire.

