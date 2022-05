Liverpool, LdC : Jürgen Klopp ravi de retrouver la finale

La suite après cette publicité

Liverpool jouera donc sa 3e finale de Ligue des Champions en 5 ans. Battu en 2018 par le Real Madrid, puis vainqueur de Tottenham, le club anglais a sorti Villarreal en demi-finale (2-0, 3-2) ce soir après s'être fait peur tout de même. Les Reds étaient menés de deux buts à la pause par les Espagnols après avoir raté complètement leur entame de match. L'entrée de Luis Diaz a tout changé, comme l'état d'esprit plus conquérant des Scousers en deuxième mi-temps. Selon Jürgen Klopp, Liverpool avait tellement eu de mal durant les 45 premières minutes que s'améliorer était une chose finalement assez simple.

«Évidemment, on aurait voulu jouer en première période comme en deuxième, mais on a pris un but d’entrée de jeu, ils étaient en feu, ils ont très bien joué, respect à eux, leur club, au stade… Ils ont démarré parfaitement, pas nous. Ils étaient très agressifs, ont pris beaucoup de risques, ont attaqué en individuel, pendant que nous on envoyait des longs ballons. C’était facile de progresser en deuxième période tellement on a été mauvais en première. Mais c’est un rêve pour nous tous d’atteindre la finale, je ressens ce plaisir. À partir du moment où on a commencé à jouer au football, tout s’est bien passé», a expliqué le coach allemand sur RMC Sport.