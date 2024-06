Naples règle ses comptes avec le PSG et Nasser Al-Khelaïfi

Khvicha Kvaratskhelia va être un des grands agitateurs de ce mercato estival 2024. Et pour cause, plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain, souhaitent l’enrôler cet été. Naples espère logiquement le conserver, mais l’entourage du joueur a été très clair. « Nous voulons quitter Naples, mais maintenant, nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas », confiait son agent Mamuka Jugeli à la mi-juin.

La suite après cette publicité

Une guerre est déclarée entre Naples et le clan Kvara, alors que la direction des Partenopei ne lâche rien. Si Victor Osimhen semble avoir un bon de sortie, le Géorgien ne pourrait partir qu’à une seule condition selon la presse italienne : le(s) club(s) intéressé(s) devra mettre un montant de 120 millions d’euros sur la table. Un prix plutôt prohibitif…

À lire

PSG : Luis Enrique veut virer un cadre de son effectif

Un taquet à Nasser

Ce mercredi à Naples, Antonio Conte était présenté en tant que nouveau coach du club. Le tacticien transalpin en a profité pour confirmer qu’il compte sur Kvaratskhelia : « il reste, j’ai été très catégorique à ce sujet, je ne voudrais pas qu’il y ait ce feuilleton à l’avenir. Ce ne sont pas de nouvelles informations que je donne, puisque le président en a parlé avant ».

La suite après cette publicité

Effectivement, le sulfureux Aurelio de Laurentiis avait aussi évoqué le cas Kvara. « Quant à Kvara, je m’assoirai avec Manna, Chiavelli, Kvara et son agent, nous. Je vais lui faire une proposition de changement contractuel, je ne vois pas de problèmes avec lui », a-t-il d’abord lancé. Puis, il a taclé, sans le nommer, Nasser Al-Khelaïfi, accusant le président parisien d’avoir abordé le joueur sans être passé par Naples : « ensuite, il y a aussi ceux qui peuvent faire des offres sans nous contacter, peut-être des clubs dans lesquels le président de l’ECA est également présent… Je ne suis plus surpris de savoir qui a raison ou tort. J’essaie d’être juste ». Le message est passé.