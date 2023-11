Chelsea - Manchester City : les compositions probables

C’est la grosse affiche de la 12e journée de Premier League. Chelsea reçoit Manchester City à Stamford Bridge. Après leur victoire rageuse dans le nord de Londres face aux Spurs (1-4), les Blues s’apprêtent à affronter un autre ogre du championnat qui ne se fera pas prier pour creuser un léger écart sur ses concurrents. Les Cityzens, leaders d’Angleterre, doivent profiter de la défaite de Tottenham face aux Wolves (2-1) en enchaînant peut-être, un sixième succès de rang TCC. Un match qui s’annonce dantesque, voici les compositions probables.

Un très probable 4-3-3 habituel pour Pochettino avec Sanchez dans les buts. James, de retour dans le XI face aux Spurs, à droite, suivi par Disasi dans l’axe et Thiago Silva. À gauche, Colwill part avec une longueur d’avance sur Cucurella. Moins de doutes au milieu. Enzo, Caicedo et Gallagher devraient tenir leur rang. Sur les ailes, deux anciens de City : Palmer et Sterling. En pointe, Jackson, auteur d’un hat-trick lundi dernier. En attendant les retours de Lavia et Nkunku. Pep Guardiola ne devrait pas révolutionner son système non-plus. Ederson dans les cages, Walker et Gvardiol sur les couloirs. Stones absent, Akanji devrait épauler Dias. Rodri et Kovacic, l’ancien des Blues, dans l’entrejeu. Puis, une armada offensive composée de Silva, Alvarez et Haaland devant. Doku pourrait être préféré à Grealish sur le côté gauche après sa superbe performance contre Bournemouth (6-1). La saison dernière, Manchester City s’était imposé deux fois contre Chelsea. Deux fois sur le même score (0-1 et 1-0). L’heure de la revanche pour les Londoniens ? Réponse à partir de 17h30.

