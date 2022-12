CdM 2022, France : Adrien Rabiot finalement très incertain face au Maroc

L'équipe de France affronte dans quelques heures seulement le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Pour cette rencontre, un doute existait quant à la présence de Dayot Upamecano et Adrien Rabiot. Les deux joueurs avaient attrapé froid ces derniers jours et ne s'étaient pas entraînés ce mardi. Et alors que l'optimiste régnait ce matin du côté du staff, il semblerait que la donne ait changé concernant Adrien Rabiot.

En effet, selon les informations de TF1, Adrien Rabiot ne se sent pas mieux du tout et le staff français est même pessimiste avant ce match décisif. Il pourrait bien être absent dans cette rencontre ce qui serait un gros coup dur pour les Bleus tant il brille depuis le début de la compétition. Youssouf Fofana est pressenti pour le remplacer si son forfait se confirmait.

