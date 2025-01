Real Madrid : Carlo Ancelotti pousse un coup de gueule face aux critiques

La lourde défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone (5-2) a laissé des traces au Real Madrid. Complètement dépassé par son rival historique, le club de la capitale a subi une grave déconvenue aux yeux de la presse espagnole mais aussi des supporters madrilènes. Il s’agit en plus de cela de la seconde humiliation subie contre les Catalans en trois mois seulement (4-0 le 26 octobre dernier au Santiago-Bernabéu en Liga). Forcément, la première intervention médiatique de Carlo Ancelotti depuis cette nouvelle défaite était attendue.

L’Italien est apparu avec un visage sombre. Il n’avait visiblement pas vraiment envie d’être face aux journalistes, à la veille du 8e de finale de Coupe du Roi contre le Celta de Vigo. La première réponse a donné le ton de ce point presse. «Je dois clarifier une chose. C’est une conférence de presse et non un débat, je fais le débat avec le staff technique et mes joueurs. Ouvrir un débat ici ne me semble pas le lieu le plus approprié» répond-il d’emblée lorsqu’on lui demande s’il s’agit d’un problème d’attitude et ou de qualité.

Ancelotti : «un jour tu es le meilleur et un autre tu es le plus stupide»

La suite du même acabit puisque tout ou presque tournait autour de ce match en Arabie saoudite. «Je n’écoute pas la vague de critiques selon laquelle, un jour vous êtes le meilleur au monde et un autre jour, c’est tout l’inverse. J’ai l’équilibre nécessaire que l’expérience m’a donné pour savoir qui je suis et ne pas me laisser emporter par une tendance. Sinon, un jour tu es le meilleur et un autre tu es le plus stupide… Je pense que je ne suis pas le meilleur mais je ne pense pas non être le plus stupide…» répète-t-il agacé.

Selon lui, reprendre rapidement la compétition permet de passer à autre chose et de tourner la page. «Ce qu’il y a de bien dans le football, c’est qu’après un mauvais match comme celui-là, il y a une opportunité de bien faire. Cela vous donne l’opportunité de vous concentrer sur ce que vous avez à faire et non pas sur les mauvaises choses passées.» Et ne comptez pas sur lui non plus pour se plaindre de sa situation d’entraîneur le plus observé. «Je suis dans le plus bel endroit du monde sur le plan professionnel. C’est l’endroit où tous les entraîneurs veulent être un jour. Ma position est la meilleure au monde.»