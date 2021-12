Les terribles confessions de Willian sur son passage raté à Arsenal

Certes, Arsenal n'a rien dépensé en indemnité de transfert pour s'offrir Willian (33 ans) à son départ libre de Chelsea, à l'été 2020. Mais l'attaquant brésilien faisait partie des plus gros salaires du club du nord de Londres lors de son séjour du côté de l'Emirates Stadium. Un statut qu'il n'a jamais su justifier avec les Gunners, tant son rendement était faible et très décevant, en témoignent ses statistiques avec Arsenal (1 but et 7 passes décisives en 37 apparitions avec le maillot frappé du canon). Invité par Rio Ferdinand dans le podcast Five de l'ancien défenseur de Manchester United, Willian est revenu sur ce passage très compliqué de sa carrière, employant des mots forts. « [...] J'ai décidé d'aller à Arsenal, aussi parce que j'ai eu des conversations avec Edu et Mikel [Arteta]. Ils m'ont montré un bon projet, m'ont montré beaucoup de bonnes choses qu'ils voulaient faire », a-t-il d'abord expliqué, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« J'ai dit que je voulais trois ans, Arsenal voulait me donner trois ans, je voulais rester en Angleterre, rester à Londres, ma famille était heureuse à Londres [...]. J'ai reçu beaucoup de messages de fans sur les réseaux sociaux, mais aussi parce que je venais de Chelsea et je pense que si je venais d'un autre club, les fans auraient mieux réagi. Mais comme je venais de Chelsea et que je n'ai pas bien joué, à cause d'eux, j'y ai pensé et j'ai dû partir. [...] Après trois mois, j'ai dit à mon manager que je voulais partir. Je ne veux pas dire du mal du club, c'est un grand club, une grande histoire, de grands joueurs y ont joué, mais cela n'a pas fonctionné. C'était la période la plus difficile de ma carrière », a ainsi expliqué l'ancien numéro 12 des Gunners, qui en a visiblement gros sur la patate. La résiliation du contrat de celui qui est retourné à Corinthians était donc la meilleure chose à faire pour tout le monde.