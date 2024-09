Classement FIFA : la France toujours 2e, l’Argentine en tête

Le classement FIFA des nations après la trêve internationale du début de ce mois a été publié ce jeudi. Dans le top 10, rien ne change : l’Argentine (1er), la France (2e) et l’Espagne (3e) restent sur le podium. Suivent ensuite l’Angleterre (4e), le Brésil (5e), la Belgique (6e), les Pays-Bas (7e), le Portugal (8e), la Colombie (9e) et l’Italie (10e).

Pour voir une évolution au niveau des places, il faut aller à la 16e place, désormais occupée par le Japon, auparavant 18e. L’Iran gagne une place et est en 19e position, juste devant le Danemark, passé de la 21e à la 20e place. Concernant les nations africaines, l’Égypte est aujourd’hui 31e, la Côte d’Ivoire à la 33e place. La Tunisie et l’Algérie, quant à elles, sont respectivement 36e et 41e.