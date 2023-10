Lens - Lille : les compositions officielles

C’est le match d’après pour les Sang et Or. Cinq jours après leur succès historique en Ligue des champions face à Arsenal (2-1), les Lensois accueillent Lille à 17h05 pour le derby du Nord. Les hommes de Franck Haise semblent avoir lancé leur saison pour de bon avec 3 succès d’affilée, mais n’ont que 7 points après 7 journées et veulent s’éloigner de la zone rouge. Le LOSC, qui reste sur un nul face à Klaksvik aux îles Féroé en C4 (0-0), peuvent revenir dans la course au podium en cas de succès chez le rival.

Pour ce derby, Haise fait tourner après le succès contre les Gunners. Khusanov remplace Gradit en défense, Aguilar prend le couloir de Machado. Diouf est associé à Abdul Samed au milieu de terrain, Saïd est en pointe, et Fulgini remplace Thomasson. Pour le LOSC, David est présent en pointe, devant Zhegrova, Cabella et Cavaleiro. André et Angel Gomes sont devant la défense, avec Diakité et Ismaily sur les côtés.

Les compositions

Lens : Samba (cap.) - Khusanov, Danso, Medina - Frankowski, Diouf, Abdul Samed, Aguilar - Sotoca, Fulgini - Saïd

Lille : Chevalier – Diakité, Yoro, Alexsandro, Ismaily – André (cap.), Angel Gomes – Zhegrova, Cabella, Cavaleiro – David